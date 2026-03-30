Следком возбудил уголовное дело из-за разрушения дома на Большой Морской

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Севастополе. В ведомстве отреагировали после жалоб на ненадлежащее обслуживание дома ОКН.

«На протяжении длительного времени фасад и балконы здания 1951 года постройки, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, разрушаются. Ранее один из обломков упал на местного жителя, передвигавшегося по тротуару. Отмечается, что указанный случай не единичен, однако уполномоченными органами мер к проведению ремонтных работ не принимается», — сообщается в ведомстве.

Глава Следкома ждет доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ольга Сурикова