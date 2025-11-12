Опасный рак обнаружен в реках Севастополя

В крымских и севастопольских реках обнаружен новый для России инвазивный вид ракообразных — мраморный рак.

Наличие особей в нижнем течении рек Бельбек и Альмы, а также в устье реки Чёрной подтвердили ученые Института проблем экологии и эволюции (Москва) и Института биологии южных морей (Севастополь). Исследования проводились с 2022 года по 2024 год.

«Это первое достоверное свидетельство присутствия данного высокоинвазивного вида на Крымском полуострове и ещё одна находка инвазивного вида для фауны России», — пояснил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Иван Марин.

Он добавил, что обнаруженные особи относятся к той же субпопуляции, которая проживает в водах Швеции, Японии и на Мадагаскаре.

Попасть на крымский полуостров они могли гипотетически с помощью перелётных птиц. Например, лебеди-шипуны и утки способны переносить на своих лапах и перьях молодь раков или их яйца. И попали они сюда сравнительно недавно.

Сейчас популяция представлена исключительно триплоидными партеногенетическими особями (самками). Их особенность в том, что они имеют исключительную способность к расселению — заселение новых водоёмов возможно даже при попадании единственной ювенильной особи. А размножаются делением клеток.

Также инвазивная субпопуляция отличается высокой экологической пластичностью. ей идеально подходит крымский климат. Они устойчивы к низкому содержанию кислорода и кратковременным понижениям температуры ниже 8 °C. Так, в момент отбора проб в декабре 2022 года температура воды в реке Бельбек составляла около 6–8 °C.

Учёные прогнозируют возможное появление мраморного рака и в соседних регионах с близкими климатическими условиями — Анапе (+12,4 °C), Туапсе (+12,4 °C), Краснодаре (+12,7 °C), Сочи (+14,4 °C), а также в более прохладном Ростове-на-Дону (+11 °C).

Пока что мраморный рак встречается в единичных случаях и отсутствует доказательства его значимого негативного воздействия на местные экосистемы.

«Вероятно, значительное хищническое давление ограничивает численность популяций и снижает потенциальное воздействие на экосистемы Крымского полуострова, где раки попадаются пока фактически единично», — говорится на сайте Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва).

Однако, подчеркивается, что данный вид может выступать переносчиком некоторых заболеваний, в частности рачьей чумы – микозного (грибкового) заболевания, вызывающего массовую гибель европейских раков.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва)