⚡️ Как Большая Ялта справляется без электроэнергии: взаимопомощь, полевые кухни и центры поддержки

После массированной атаки БПЛА в ночь на 22 июля, которая привела к серьезным перебоям с электроснабжением на Южном берегу Крыма, жители Большой Ялты уже несколько суток живут в условиях ограничений.
В непростой ситуации помогает взаимовыручка и самоорганизация жителей.
🔹 На протяжении этих дней в регионе организовано:
- подвоз питьевой воды в районы, где возникли перебои;
- открыли центры содействия, где можно, в первую очередь зарядить телефоны, получить доступ к wi-fi, а также получить необходимую информацию и подать заявление на компенсацию;
- начали создавать пункты приготовления горячего питания для жителей негазифицированных многоквартирных домов;
- поставлен вопрос об установке генераторов для отдельных населенных пунктов и социальных объектов;
- принимаются заявления на компенсацию за отсутствие воды или электроэнергии, если перебои продолжались более 48 часов. Подать документы можно в течение 60 дней, в том числе лично, если нет доступа к Госуслугам.
🔹 Как помогают друг другу сами жители:
- молодежь берет шефство над пожилыми людьми и помогает соседям;
- владельцев квартир с газом просят готовить еду не только для себя, но и для соседей из домов без газоснабжения;
- жители самостоятельно организуют горячее питание — одни продают готовые обеды по себестоимости, другие бесплатно развозят еду одиноким пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям;
- многие отказываются от помощи, если считают, что она нужнее другим.
Глава Ялтинской администрации Янина Павленко отмечает в своем Telegram, что именно взаимопомощь и самоорганизация жителей стали одной из главных причин, почему муниципалитету удается справляться с последствиями длительных отключений электроэнергии.
Фото: Янина Павленко/Telegram