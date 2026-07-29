⚡️ Как Большая Ялта справляется без электроэнергии: взаимопомощь, полевые кухни и центры поддержки

После массированной атаки БПЛА в ночь на 22 июля, которая привела к серьезным перебоям с электроснабжением на Южном берегу Крыма, жители Большой Ялты уже несколько суток живут в условиях ограничений.

В непростой ситуации помогает взаимовыручка и самоорганизация жителей.

🔹 На протяжении этих дней в регионе организовано:

подвоз питьевой воды в районы, где возникли перебои;

в районы, где возникли перебои; открыли центры содействия , где можно, в первую очередь зарядить телефоны, получить доступ к wi-fi, а также получить необходимую информацию и подать заявление на компенсацию;

, где можно, в первую очередь зарядить телефоны, получить доступ к wi-fi, а также получить необходимую информацию и подать заявление на компенсацию; начали создавать пункты приготовления горячего питания для жителей негазифицированных многоквартирных домов;

для жителей негазифицированных многоквартирных домов; поставлен вопрос об установке генераторов для отдельных населенных пунктов и социальных объектов;

для отдельных населенных пунктов и социальных объектов; принимаются заявления на компенсацию за отсутствие воды или электроэнергии, если перебои продолжались более 48 часов. Подать документы можно в течение 60 дней, в том числе лично, если нет доступа к Госуслугам.

🔹 Как помогают друг другу сами жители:

молодежь берет шефство над пожилыми людьми и помогает соседям;

владельцев квартир с газом просят готовить еду не только для себя, но и для соседей из домов без газоснабжения;

жители самостоятельно организуют горячее питание — одни продают готовые обеды по себестоимости, другие бесплатно развозят еду одиноким пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям;

многие отказываются от помощи, если считают, что она нужнее другим.

Глава Ялтинской администрации Янина Павленко отмечает в своем Telegram, что именно взаимопомощь и самоорганизация жителей стали одной из главных причин, почему муниципалитету удается справляться с последствиями длительных отключений электроэнергии.

Фото: Янина Павленко/Telegram