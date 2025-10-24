Тротуары и стены на Адмирала Октябрьского будут с оттенками серого

В Севастополе утвердили дизайн оформления пешеходных зон и ограждений на улице Адм. Октябрьского.

Комплексное решение таково: кованые черные ограждения, серая вибропрессованная плитка с гранитной крошкой и тактильная плитка серого цвета. Учтены требования для создания доступной среды и особенностей исторической застройки.

Вместе с тем, в СМИ начала появляться информация о возможном переносе сроков окончания работ на объекте на лето следующего года. Якобы это связано с особенностями проектирования и межведомственного согласования.

Изначально было обещано закончить ремонт к концу 2025 года.

Андрей Крымский

