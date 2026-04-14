В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные автомобили

В России могут ужесточить наказание для владельцев автомобилей и мотоциклов, нарушающих покой граждан громким шумом в ночное время. Штрафы могут вырасти в десять раз — с 500 до 5 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект находится на доработке ко второму чтению. Документ, принятый в первом чтении ещё в 2023 году, предполагает наделение региональных властей правом самостоятельно вводить такие штрафы — вплоть до 30 тысяч рублей.

Законопроект также предусматривает возможность задержания транспортных средств с демонтированными или модифицированными глушителями. Нарушения предлагается фиксировать с помощью шумомеров, совмещённых с фото- и видеокамерами.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города