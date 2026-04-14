Пострадавшие дома на улице Корчагина восстановят к 1 сентября

Определены сроки восстановительных работ в домах № 20 и № 14 на улице Корчагина, пострадавших от взрыва.

В доме № 20 уже завершена уборка территории и восстановлены дверные проёмы. К 16 апреля планируют закончить монтаж всех окон, после чего начнут замену стёкол в подъездах. Полное остекление подъезда обещают завершить в течение месяца, а все работы в квартирах — не позднее 1 августа.

Для дома № 14 до 25 апреля ожидают проект демонтажа повреждённых конструкций, после чего приступят к ремонту. Полное восстановление здания запланировано на 1 сентября.

