В Госдуме предложили обязать банки сообщать причину отказа в кредите

В Госдуме предложили обязать банки раскрывать клиентам причину отказа в выдаче кредита. Это сделает процедуру прозрачнее для граждан и бизнеса, позволит сократить число повторных необоснованных заявок и особенно поможет малому и среднему бизнесу — предприниматели смогут понять, какие именно причины нужно устранить для получения финансирования.

Инициатива адресована главе Банка России Эльвире Набиуллиной и требует изменения практики кредитного оферирования и взаимодействия банков с заёмщиками. Ожидается, что распространение подобной практики повысит финансовую грамотность заявителей и снизит нагрузку на кредитные службы.