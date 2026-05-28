ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого: четыре года обновления и практических инициатив

Четыре года назад, в мае, у ЛДПР начался новый этап — Леонид Эдуардович Слуцкий возглавил партию. Он сохранил идеологический стержень, заложенный Владимиром Жириновским, и в то же время дал новый импульс для роста, обновления и усиления позиций.

«Леонид Эдуардович сумел сохранить преемственность и при этом внести живую, практическую энергетику в работу партии. Под его руководством ЛДПР перестала быть только риторической силой: стали приоритетом реальные дела — поддержка семей, помощь фронту, работа с молодёжью и защита социальных прав. Это тот лидер, который не только говорит, но и делает», — отметил вице-спикер парламента и координатор регионального отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

ЛДПР смотрит в будущее уверенно. В центре внимания — наши люди: их безопасность, достойная жизнь и развитие страны при сохранении национальных интересов. Единство лидера и команды, уважение к истории и готовность отвечать на вызовы времени продолжают двигать партию вперёд — Во имя Великой России!