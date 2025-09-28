В финале конкурса «Родники» в Санкт-Петербурге выступит музыкант из Севастополя

30 сентября в Санкт-Петербурге состоится финальный концерт конкурса «Родники-2025. Посвящение Героям Отечества».

В финале – 25 исполнителей. В их числе солист ансамбля Черноморского флота Никита Бачинский. Он исполнит песню собственного сочинения. Строки и мотив композиции родились у автора не случайно. «У нас была поездка, командировка в Чернобаевку. Мы ездили за ленту, выступали для наших парней-военнослужащих. И когда я эту всю картину увидел, прочувствовал это всё, первое четверостишие буквально по дороге домой я набросал», – рассказал Бачинский журналистам.

В Севастополь на Черноморский флот Никита Бачинский приехал еще в 2014-м – служить срочную. Спустя год подписал контракт и стал частью творческого коллектива. И вот уже 10 лет он солист ансамбля.

Жюри конкурса выберут победителей в 5 номинациях, а онлайн-трансляция, которая будет вестись в ВК, позволит зрителям выбрать победителя в номинации «Народное голосование».

Поддержим нашего земляка!

Андрей Крымский

