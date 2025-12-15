Погода в Севастополе 15 декабря

Погода
15-12-2025

Сегодня в городе облачно.

Днем без существенных осадков.

Ветер северный ночью 10-15 м/с,

днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+3°,

днем +5…+7°.

Температура воды 9-13°.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 