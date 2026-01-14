У спуска на Адмирала Октябрьского новая дата запуска движения

После обрушения подпорной стены в ноябре 2023 года было принято решение о масштабном ремонте. На эти цели было выделено сначала 750 млн рублей, затем контракт подорожал до 793 млн рублей. Также за это время поменялся подрядчик. На смену «Миртек» пришел ВАД.

Движение по улице Адмирала Октябрьского перекрыли в ночь на 18 февраля 2025 года и завершить работы до конца 2025 года. Позже назывался срок лето 2026 года.

Сейчас на подъезде к объекту установлен новый информационный стенд, где срок окончания работ указан 1 октября 2026 года.

