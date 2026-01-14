Как вырос спрос на услуги клининга на юге России в период новогодних праздников

Как рассказали «Севкору» в Авито, в Южном федеральном округе в период новогодних праздников вырос в 2,7 раза

Эксперты Авито Услуг проанализировали, как изменилась динамика спроса на уборку жилья 1–11 января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Авито Услуг, с начала года жители Южного федерального округа в 2,7 раза активнее искали специалистов, готовых провести простую уборку в домах и квартирах. Как правило, в подобные услуги входят мытье полов и сантехники, протирание пыли с открытых поверхностей, вынос мусора, а также приведение в порядок жилых комнат и прихожих.

Количество предложений от клинеров увеличилось на 82%, а средняя стоимость часа работы начинается от 1 200 рублей.

Во время новогодних праздников жители округа также стали чаще задумываться об обновлении и восстановлении текстиля: ковры активно собирают пыль, крошки и следы обуви после приема гостей. Интерес к чистке таких изделий вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в праздничный период спрос на простую уборку вырос в 2,2 раза по сравнению с декабрем 2025 года, так как в это время количество бытового мусора увеличивается, и жилье быстрее загрязняется.

Ольга Сурикова