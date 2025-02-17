В Севастополе готовятся к перекрытию участка дороги на улице Адмирала Октябрьского

Спуск в районе аварийных подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского будет перекрыт уже этой ночью.

Подрядчик приступит к изысканиям, фрезерованию, затем переносу сетей и вбиванию свай. Подпорные стены укрепят с помощью 240 буронабивных свай. Также будут мониторить состояние ближайших зданий, чтобы соблюсти все меры безопасности, — сообщил на заседании правительства и.о. вице-губернатора Павел Иено.

Глава города Михаил Развожаев поручил Иено после перекрытия улицы проводить мониторинг всех временных маршрутов общественного транспорта. И, в случае необходимости, вносить корректировки для удобства севастопольцев.

Напомним, на официальном сайте Госзакупок опубликован контракт, заключенный с компанией ВАД, на ремонт аварийных стен на спуске Адм. Октябрьского стоимостью 750 млн рублей.

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Ольга Сурикова