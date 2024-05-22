 У нас на даче газ. Севастополь начал готовиться к газификации СНТ

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что необходимо расширить программу льготной газификации и включить в нее садоводческие товарищества (СНТ).

«Люди годами, порой из поколения в поколение обхаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить», — отметил Путин в ходе послания.

В правительстве пообещали выделить на социальную газификацию 1 млрд рублей в 2024 году.

Теперь, после поручения президента, сети будут прокладываться до границ участков с домом в садоводческих товариществах, расположенных внутри газифицированных населенных пунктов.

Какие требования

Садоводы, которые раньше хотели провести в свои дома голубое топливо, должны были за свой счет тянуть километры труб, заказывать проект, где-то требовался перевод СНТ в ИЖС. А теперь все это бесплатно сделает государство. Естественно, все ринулись искать, как попасть в эту программу.

Социальная газификация доступна при соблюдении нескольких условий:

в населенном пункте, где располагается земельный участок и дом, есть магистральный газопровод;

дом на участке — это капитальное строение;

земельный участок и частный дом зарегистрированы в ЕГРН и находятся в собственности российского гражданина.

Вроде просто и понятно, но в Севастополе СТ появлялись хаотично и также и застраивались, чаще не думая об узаконивании и соблюдении каких-то норм. При этом часть собственников остались в сопредельном государстве или участки вообще не оформлены, что доставляет теперь немало хлопот остальным членам СНТ, когда решается общая судьба товарищества.

Первое собрание

О том, что севастопольские садоводы могут рассчитывать на эту программу, буквально в десятых числах мая напомнил и.о. вице-губернатора Евгений Горлов. Он перечислил вышеназванные требования к газификации СТ и озвучил список документов, которые необходимо подать:

копия паспорта и СНИЛС;

2. документы о собственности на дом и земельный участок;

3. протокол общего собрания членов СНТ о догазификации в садоводстве.

«Решение общего собрания СНТ о догазификации будет необходимо во всех без исключения случаях, если дело касается участков, расположенных в границах СНТ», — отметил Горлов в своем Telegram.

Севастопольские садоводы закидали городские власти вопросами, которые вытекают все из тех же накопившихся проблем хаотичной застройки. В связи с эти на днях в стенах Внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ провели собрание с председателями СТ района, где до них были доведены требования по подготовке документов на догазификацию.

Здесь же сразу и всплыли, практически одинаковые у всех, сложности с узкими общими дорогами, отсутствием в городе и даже стране части членов, неоформленные участки, дома-недострои, а у кого-то еще и выяснилось, что СТ расположено в охранной зоне и Минкультом наложен запрет на строительные работы. Что с этим делать, естественно, каждому товариществу решать придется самостоятельно, потому что из Москвы поступили только общие рекомендации для руководителей дачных кооперативов.

На общем собрании, которые председатели должны провести у себя в СТ, нужно принять решение о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения СНТ для строительства и (или) эксплуатацию сети газораспределения, создаваемую в рамках догазификации домов на садовых участках, а также предоставление безвозмездного доступа к данной сети.

За это решение, согласно рекомендациям из Москвы, должны проголосовать не мене двух третей членов товарищества, в то время как, по закону, при отчуждении имущества СТ необходима поддержка 100% членов СТ. Что делать с этой коллизией в правительстве Севастополя не смогли подсказать, подтвердив, что любой член СТ, не принявший участия в голосовании, сможет в суде оспорить предоставление общей территории под газораспределительные системы без его согласия.

«Рекомендация две трети голосов. А вы думайте сами, но ваш протокол собрания должен быть легитимным. Наше мнение, если все-таки передаете в общее пользование, голосование должно пройти с участием 100%», — заявил председательствующий на собрании начальник отдела по исполнению полномочий Гагаринской администрации Виталий Конохов.

В связи с этим он порекомендовал председателям не спешить и проводить пока только инвентаризацию и подавать в правительство списки. Срок дал до 1 июля.

«Не торопитесь. Мы сейчас только правительству немного поможем, сколько нужно денег и сколько газифицировать участков. Сейчас мы инвентаризируем все дома. Нужно собрать общее количество домов, общее количество участков, а потом фильтруйте, сколько домовладений жилых, сколько нежилых и ставите задачу вашим садоводам: хотите в дальнейшем получить газ, домовладения должны быть переведены в жилые», — пояснил Конохов.

Рекомендации

Чиновник четко дал понять, что садоводам, которые хотят получить газ, нужно попасть обязательно в список общего собрания и выполнить требования к своему дому. Он не просто должен быть узаконен, как жилой, но и иметь официальный адрес. А также лучше не заниматься самоуправством и не подавать заявлений в обход председателя, что сейчас также часто встречается.

«О чем говорит ГУП «Севастопольгаз»: чтобы заявления на газификацию попадало от юридического лица – от ТСН, потому что разрозненные заявления от граждан будут удовлетворяться по остаточному принципу. Обрабатываться будут в первую очередь массовые заявки или ждать, пока наберется нужное количество индивидуальных заявок на одной улице», — подчеркнул Конохов.

Есть ли сроки?

Это был на собрании самый популярный вопрос, на который ответа у организаторов не было. Они аргументировали тем, что еще на Севастополь даже не выделялись деньги, потому что нет и понимания, сколько будет желающих и сколько финансов потребуется.

«Мы не зря запрашиваем общее количество участков, потому что расчет финансового обеспечения и выделение федеральных денег на вашу газификацию будет ставится на 100% заявлений. Но только, когда мы дойдем до этого», — ответил председательствующий на собрании.

Пока что дано поручение собрать данные до 1 июля

Ранее в правительстве России появлялась информация, президент ожидает доклад о газификации садовых некоммерческих товариществ до 15 июля и будет заслушивать его раз в полгода.

Для всех ли газ в радость?

Однако как бы все не засуетились вокруг газификации, процесс этот будет весьма проблемным для СНТ.

Как уже мы писали, дороги в товариществах, особенно в старых, как правило, максимально узкие. Прокладка труб будет идти под землей, а значит, если у кого бы укатана или даже заасфальтирована дорога, она пострадает. Скорее всего, подъехать, подойти к участку будет затруднительно. И это будет раздражать больше всего садоводов, не участвующих в процессе.

А еще мы упоминали собственников, которые потеряли связь со своими участками. Но есть еще часть тех, которые бывают там только летом, ночуют в городе. Им газ не нужен и все неудобства, связанные с газификацией, они не хотят переживать. И тем более, деньги они сдавать не будут. Как и собственники давно заброшенных участков.

А значит, все расходы лягут на плечи тех, кто заинтересован в газификации.

Еще немаловажный вопрос — это стоимость «бесплатного подключения» для жителей СНТ. Ведь разведение коммуникаций на своем участке придется оплачивать из своего кармана. Не у каждого есть на это деньги.

И для председателей есть еще одна проблема – как быть с теми садоводами, кто в складчину провел частную ветку до своих участков в СНТ. В ходе собрания, пока что отметили, что их трубы нужно будет также принимать на баланс СНТ.

Но в целом – процесс пошел и дело сдвинулось с мертвой точки. Большая часть садоводов все же радуется, что СНТ внесли в список объектов, имеющих право на социальную газификацию.

Ольга Сурикова