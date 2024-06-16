Севастопольские школьники завоевали серебро на Всероссийской «Регбийной школьной лиги»

Юные спортсмены из Севастополя вернулись домой с почетным серебром Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций «Регбийная школьная лига»! Турнир проходил 12-13 июня в Зеленограде, собрав сильнейших юных регбистов со всей страны.

Напомним, что 9 июня спортивная делегация города, в составе которой были воспитанники школ №22 и №49, отправилась покорять спортивные вершины. Команда школы №22 имени Н.А.Острякова (тренер — Ягулов Олег Леонидович) выступала в возрастной категории 2015-2016 г.р. и показала блестящую игру, уступив лишь команде из Перми. Лучшим игроком севастопольской команды признан Давыдов Лука.

Не менее достойно выступили и ребята из школы № 49 (тренер — Рядинский Вячеслав Геннадиевич), заняв десятое место среди 28 команд в возрастной категории 2013-2014 г.р. Лучшим игроком в этой команде стал Бондаренко Артем.

В субботу на железнодорожном вокзале Севастополя состоялась торжественная встреча юных регбистов. Родители, тренеры, представители Федерации регби Севастополя пришли поддержать ребят. Воздушные шары, хлопушки и море аплодисментов — так встречали своих героев!

