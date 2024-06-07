В Севастополе все-таки решили ликвидировать городской АЗК

Правительством Севастополя принято решение о ликвидации «Городского автозаправочного комплекса», распоряжение подписано губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, пишет ForPost.
Городской АЗК был создан в 2014 году на базе 16 автозаправочных станций украинской сети ANP, изъятых у группы «Приват» украинского бизнесмена Игоря Коломойского в 2014 году. Уже в 2016 году руководство комплекса было задержано за мошенничестве в особо крупном размере.
В 2018-го 8 заправок и административные здания обанкроченного ГУП выставили на торги, депутаты заксобрания обращались в ФСБ, УМВД, Следком, УФАС, прокурору с просьбой отменить распродажу имущества.
Однако торги состоялись и в начале 2019-го торги состоялись и объекты были проданы по заниженной цене компании, близкой к экс-губернатору Дмитрию Овсянникову.
Следующие торги, уже после отставки Овсянникова, были отменены через суд.
В прошлом году сообщалось, что 4 из 5 городских АЗС были сданы в аренду частным компаниям. Дальше стал вопрос о ликвидации комплекса спустя десять лет после создания.
Арбитражным судом Севастополя было рассмотрено дело УП «ГАЗК» о банкротстве. Теперь решение подкреплено распоряжением губернатора Развожаева. Сейчас на предприятии работает ликвидационная комиссия во главе с последним руководителем предприятия — Мариной Евгеньевной Киссой.
Ольга Сурикова
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