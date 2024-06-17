Севастополец украл у соседки телевизор через окно, но потом попытался вернуть

В Севастополе задержан мужчина за кражу телевизора у своей соседки.

Испугавшись быть пойманным, 40-летний житель Севастополя решил вернуть украденное имущество женщине, однако избежать ответственности ему не удалось.

Предварительно установлено, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя, в вечернее время ранее судимый мужчина заметил отсутствие дома соседки, с помощью лестницы проник на часть территории хозяйки, отжал пластиковое окно и украл телевизор стоимостью 35 тысяч рублей.

После кражи одумался и решил вернуть технику, выдумав историю о том, что он остановил похитителей и хочет вернуть принадлежащее ей имущество. Но женщина не поверила рассказу соседа и позвонила в полицию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за кражу. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, в Севастополе задержали мужчину за открытое хищение телевизора из квартиры бывшей сожительницы на глазах у ее дочери.

Ольга Сурикова

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