В Севастополе детям бесплатно раздавали мороженое

В честь Дня защиты детей в разных районах Севастополя детям бесплатно раздавали мороженое. Всего раздали более 2 000 порций пломбира.

Акцию провели активисты Севастопольского отделения ЛДПР по поручению лидера партии Леонида Слуцкого. Активистам помогали их дети.

«Эту замечательную традицию – раздавать детям 1 июня на улицах российских городов мороженое заложил еще наш лидер Владимир Вольфович Жириновский. Сегодня глава партии Леонид Эдуардович Слуцкий эту традицию продолжает. И в этот день наши депутаты, сторонники вместе со своими детьми с радостью раздавали ребятам мороженое на улицах нашего прекрасного города. Уверен, что эта замечательная традиция будет жить еще долгие годы!», — отметил координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

В раздаче мороженого также приняли участие депутаты заксобрания Артем Гордиенко и Андрей Куринов вместе со своими семьями.

«Очень классная акция, доставили детям нереальную радость. Тем более сегодня и День защиты детей, и первый день лета. Такая простая, казалось бы, вещь, а столько радости и удовольствия у ребят. Молодцы ЛДПР, огромное спасибо», — поблагодарила активистов мама двоих детишек Татьяна.

Солидарен с ней и Иван, который вместе со своими двумя дочерьми пришел отметить старт летних каникул в Комсомольский парк: «Очень неожиданно и приятно. Здорово, что детей поздравляют дети, масса позитивных эмоций. Спасибо большое!».

Акция прошла практически во всех районах города: в Комсомольском парке и на Большой морской, на пляже парка Победы, в Балаклаве, в районе Малахова кургана. Также мороженым угостили ребят в одном из школьных летних лагерей и учеников спортивной школы. Партии мороженого были переданы волонтерам из организаций «Красный крест» и «Многодетки».

Добавим, сегодня на площадке издания «Севкор» прошел прямой эфир с участием Журавлева. В ходе которого политик рассказал о мерах, которые ЛДПР предлагает для поддержки семей с детьми, а также о позиции партии в отношении ЕГЭ и ОГЭ.

Также на днях Севастополь посетил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, а также посетил ярмарку, где пообщался с севастопольскими предпринимателями.

Дарья Тимофеева

Фото: Анна Корнилова, Юлия Блоцкая.

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