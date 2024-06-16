По дороге к Солдатском пляжу появляются незаконные точки торговли

В редакцию Севкора обратились жители микрорайона Камышовая бухта, которые обеспокоены организацией несанкционированной торговли возле дороги, ведущей к Солдатскому пляжу. Сначала это был небольшой прилавок, возле которого прямо на проезжей части останавливались машины, создавая аварийную обстановку. Это происходит как раз на повороте улицы Челнокова.

Затем появился крытый навес больших размеров.

Еще одна торговая точка с овощами и фруктами была замечена возле парковки комплекса «Адмиральская лагуна». Близость к проезжей части и постоянная пыль от потока машин, организаторов торговли не смущает.

Сотрудники Управления ФНС и Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя напоминают, что несанкционированная торговля означает, что продавцы не зарегистрированы в качестве ИП или в другой форме, а также отсутствует разрешение от администрации торговой точки или рынка на торговлю. Такая торговля строго запрещена. Это касается продажи и вещей ручной работы, и овощей с собственного огорода, и запчастей с собственной машины.

Для того, чтобы узаконить право продавать товары необходимо получить регистрацию в налоговом органе и таким образом приобрести соответствующий статус предпринимателя или хозяйствующего субъекта. Для законности ведения торговли также нужен договор с администрацией торговой точки или рынка, на котором предоставляется торговая площадь. Штраф за несанкционированную торговлю для граждан предусмотрен в размере от 500 до 4500 рублей.