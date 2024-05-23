В СевГУ стартовала новая приёмная кампания

В Севастопольском государственном университете началась ранее запланированная приёмная кампания. Это даст выпускникам среднего профессионального образования возможность подать документы на месяц раньше обычного срока. Также позволит тем, кто не сможет подать документы и сдать вступительные экзамены в летний период, сделать это сейчас.
Выпускники севастопольских школ имеют возможность поступать в ВУЗы как на основании результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по результатам внутренних вступительных испытаний.
В расписании вступительных экзаменов для поступления на бюджетные места бакалавриата и специалитета СевГУ включены все общеобразовательные предметы, которые ранее были частью ЕГЭ. Внутренние экзамены для выпускников школ стартуют 16 июля. До 15 июля абитуриенты, которые планируют поступать по результатам экзаменов, должны подать заявления о приёме на бюджетные места. Те, кто планирует поступать по результатам ЕГЭ, могут подавать заявления до 25 июля.
В этом году СевГУ предлагает более 1800 мест на программы бакалавриата и специалитета. В заявлении о приёме можно выстраивать направления по приоритетности, первый — предпочтительное направлению, второй — следующее по предпочтению, и так далее. После подачи документов ВУЗ включит абитуриента в конкурсные списки по всем указанным направлениям. Если абитуриент не будет зачислен по баллам на бюджет по первому приоритету, он автоматически будет участвовать в конкурсе по второму приоритету и так далее до конца списка.
Анна Левина