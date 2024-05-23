В СевГУ стартовала новая приёмная кампания

В Севастопольском государственном университете началась ранее запланированная приёмная кампания. Это даст выпускникам среднего профессионального образования возможность подать документы на месяц раньше обычного срока. Также позволит тем, кто не сможет подать документы и сдать вступительные экзамены в летний период, сделать это сейчас. Выпускники севастопольских школ имеют возможность поступать в ВУЗы как на основании результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), так и по результатам внутренних вступительных испытаний.

В расписании вступительных экзаменов для поступления на бюджетные места бакалавриата и специалитета СевГУ включены все общеобразовательные предметы, которые ранее были частью ЕГЭ. Внутренние экзамены для выпускников школ стартуют 16 июля. До 15 июля абитуриенты, которые планируют поступать по результатам экзаменов, должны подать заявления о приёме на бюджетные места. Те, кто планирует поступать по результатам ЕГЭ, могут подавать заявления до 25 июля.