Туризм и общественный транспорт: дорого или бесплатно?

В России практически ежегодно дорожает проезд в общественном транспорте, а в других странах мира наоборот появляются бесплатные маршруты не только для местных жителей, но и для туристов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев недавно высказал мнение, что компенсировать приезжим в город часть стоимости билета в общественном транспорте Севастополя — несправедливо. Сейчас с цифровыми технологиями, к которым мы движемся, считает он, нужно сделать дифференцированной стоимость проезда.

«Понятно, что сейчас туристический поток снижен, но в принципе за счет города оплачивать 50% проезда туристам, наверное, не очень правильно. Никто не говорит о льготных категориях или о резидентах даже, которые у нас могут ездить по более льготному тарифу. Но по нерезидентам надо подумать», — сказал Развожаев.

«Севкор» решил посмотреть на опыт разных стран и городов, в которых давно определились, платить туристам за проезд или жить по принципам коммунизма.

Итак, где отказались от платного проезда

Авто на дорогах становится больше и больше, города страдают от большого трафика, перегруженных дорог, частых происшествий и грязного воздуха. Поэтому власти разных стран мира постоянно ищут способы решить эти проблемы за счет общественного транспорта. И один из самых действенных способов сделать его популярным – ввести бесплатный проезд.

Таллин – первый в мире столичный город с бесплатным общественным транспортом. На этот эксперимент власти эстонской столицы пошли в 2013 году. Тогда город оплачивал более 70% расходов этой сферы, и даже при этом цены на билеты по-прежнему были слишком высоки для бедных жителей, а сам город задыхался от пробок. Ожидался полный крах реформы, но система только заработала от нововведения: с введением бесплатного транспорта люди поспешили перерегистрироваться уже в Таллине — и их налоги теперь достаются столице. В местной налоговой они приобретают за два евро специальную «зеленую карту» и используют ее как единый проездной. А транспортную казну пополняют нерезиденты и туристы.

Далее страна стала внедрять этот опыт с 2018 года в других округах: автобусы в городе бесплатны в 11 из 15 округов.

Первой страной с бесплатным общественным транспортом стал Люксембург. С 1 марта 2020 года автобусы, трамваи и поезда в Люксембурге стали полностью бесплатными. Так маленькая страна тоже решает проблему с пробками на дорогах. Проезд на транспорте здесь бесплатный как для жителей, так и для гостей города, за исключением пассажиров поездов первого класса.

В Мельбурне крупнейшая в мире трамвайная сеть. Здесь есть трамвай для туристов, который ходит по центру города и за проезд, в котором не нужно платить. А бесплатным трамваем любят пользоваться мельбурнцы, отправляясь или возвращаясь с работы.

В Женеве для туристов есть бесплатные музеи и бесплатный проезд из аэропорта до города, а в отелях путешественникам выдают еще и транспортную карту, по которой также бесплатно можно ездить на трамваях, автобусах, поездах и даже на водных видах транспорта.

В соседней Франции тоже есть города с бесплатным проездом в городском транспорте — это Ньоре и Дюнкерк. При чем в последнем бесплатный проезд в том числе и для гостей. Это увеличило пассажиропоток более чем на 80%.

Городские власти накануне реформы отмечали, что доходы от продажи билетов покрывали лишь 10% расходов на обслуживание транспортной инфраструктуры.

Китайский Чаннин — самый крупный город, где действует бесплатный проезд на общественном транспорте. Здесь проживает более 800 тысяч человек. А плату за проезд в автобусах в Чаннине отменили в 2008 году. Так местные власти хотели привлечь на работу в город сельских жителей.

Польша тоже подхватила эстафету и здесь растет количеству городов, где общественный транспорт сделали бесплатным для всех.

Например, с 2022 года проезд в городе Миньск-Мазовецки стал абсолютно бесплатным. Ранее для местных жителей разработали специальные карточки, а затем решили распространить новшество и для приезжих, и для туристов. Подобная практика введена уже в Любине, Жорах и Хелме. Пока что это небольшие городки. Речи о Варшаве, конечно, не ведется.

Бесплатно не всегда хорошо

А вот в Америке мы нашли негативный опыт эксплуатации общественного транспорта бесплатно. И для Севастополя этот минус сразу станет понятным.

Первым крупным городом Америки с бесплатным проездом стал Канзас-Сити в декабре 2019 года. Таким образом власти пытались помочь жителям с низким доходом добираться на работу и с работы. До этого внедряли эту реформу в Остине, штат Техас. И бесплатные автобусы превратились в приюты для бездомных.

И в принципе проекты по введению бесплатного общественного транспорта в США были короткоживущими. Транспортники столкнулись с резким ростом вандализма, граффити и хулиганства особенно со стороны молодежи. Возросли расходы на техническое обслуживание и безопасность транспортных средств. Уставшие после трудового дня пассажиры стали пренебрегать автобусами из-за частого присутствия бродяг. В итоге план по снижению числа машин на дорогах был провален при выросших расходах на эксплуатацию системы.

По-европейски дорого

Опытные путешественники знают, что, отправляясь в поездки за границу, нужно предусмотреть и варианты передвижение по городу пребывания или за его пределы. Иногда эти расходы бывают немалыми. Например, в Цюрихе за 10-минутную поездку из аэропорта в город туристы платят 6,5 франков (543 рубля по текущему курсу).

В Праге действует единая система городского общественного транспорта. Туда входят метро, трамваи, автобусы, фуникулер, скоростные поезда (кроме экспресса в аэропорт) и даже паром.

Есть только один бонус: с ребенком до трех лет включительно один взрослый едет бесплатно, на туристов это тоже распространяется.

Здесь, как практически во всех городах Европы существует единый билет на все виды транспорта. Покупка у водителя всегда дороже.

Билеты делятся по видам – зависит от того, сколько вы будете в пути. От этого могут и отталкиваться, кстати, туристы. Есть на 30, 90 минут, 24 часа и т. д.

В Барселоне для туристических групп на один день предлагают разовый билет за 2.20 евро. Для желающих остаться на неделю – проездной на 10 поездок за 10.20 евро или на 50 поездок за 43.50 евро.

Отдельная опция – это туристические проездные: Hola Barcelona Travel Card на 2,3,4 или 5 дней и Barcelona bus tours tickets (на дневные или ночные туры по городу). Особенностью первой карты является то, что она действует на все виды транспорта в городе, а не только на метро и автобусы, а вторая – для осмотра города на двухэтажном автобусе с аудио экскурсией.

В Осло (Норвегия) сумели предусмотреть билет для туристов с учетом нахождения всех достопримечательностей.

Билет можно приобрести на сутки, он будет рассчитан на поездки в пределах зоны, на которую вы его покупаете со всеми возможными пересадками. Стоимость билета по 1 зоне для взрослого 108 норвежских крон (примерно 10,6 евро), для ребенка в два раза дешевле.

Есть также возможность приобрести билет на 7, 30 и 365 дней, но они менее интересны туристам. Что привлекательно, билеты на 24, 48, 72 часа предоставляют скидку на посещение некоторых музеев Осло.

Заманчивый проект работает в больших городах Швейцарии. Те, кто останавливается в отелях, хостелах, апартаментах и платит туристический налог, автоматически получают бесплатные проездные. Пользоваться общественным транспортом можно без ограничений на протяжении всей поездки.

Россия и бесплатный проезд

Мы нашли проект транспортной стратегии Минтранса, который предполагает, что в России к 2035 году может появиться бесплатный общественный транспорт, но зато в 2025 году станут платными дороги регионального значения, а в 2035 году станут платными все остальные дороги.

Пока что на бесплатный проезд могут претендовать только льготные категории граждан.

Напомним, не так давно стало известно, что власти рассматривают возвращение ночного тарифа на общественный транспорт. Ранее такая практика существовала: проезд с 11 до 6 утра был по двойному тарифу, зато горожане имели возможность передвигаться в ночное время по городу и не тратиться на такси.

Ранее «Севкор писал», что для водителей и кондукторов троллейбусов «Севэлектроавтотрнас» приобретет форму почти на 5 млн рублей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Левина