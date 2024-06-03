В Севастополе резко выросла подростковая преступность

Есть пугающая тенденция

Отзвенели последние звонки и теперь школьники на все лето предоставлены сами себе. Родители могут выдохнуть, что больше не нужно контролировать выполнение домашнего задания, но досуг подростков и то, где и с кем они проводят свое свободное время, никогда не должно уходить на второй план.

В своем недавнем отчете перед депутатами заксобрания начальник полиции Севастополя Сергей Сигунов отметил, что по итогам года сохранилась тенденция роста преступности в Севастополе среди подростков, а именно на 16,9%.

Сигунов считает, что именно ослабление институтов социального контроля и профилактики асоциального поведения несовершеннолетних в семье и учебных заведениях сказалось на возросшем числе участвовавших в преступлениях детей.

Также на 35,6% больше стало среди нарушителей закона учащихся и студентов. Возросло и число противоправных деяний в отношении несовершеннолетних — 1,4%.

Также 6 уголовных дел возбуждено по фактам вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и совершение антиобщественных действий.

Аналогичную тенденцию, только в масштабах всей России, заметил и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его данным, если в 2022 году было возбуждено 8573 уголовных дела, то в 2023 году — уже 8757.

«Но большую обеспокоенность вызывает именно увеличение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых подростками. В 2023 году их стало на треть больше, а в общем массиве совершенных ими преступлений доля групповой преступности составила свыше 40%», — констатировал Бастрыкин.

Он считает, что деструктивная модель поведения подростков формируется в том числе по причине того, что молодое поколение не получает такого воспитания, которое бы позволило сформировать навыки культурного общения, здоровую психологическую адаптацию в социуме, позитивное мировоззрение, интеллектуальное любопытство.

Кроме того, по его словам, внимание юного поколения привлекают фильмы и компьютерные игры с элементами насилия, террора, где в процессе игры, например, идет стрельба в гражданских лиц или представителей правоохранительных органов.

Теракты и дети

Но мы решили затронуть данную тему и в контексте недавнего теракта в «Крокус Сити Холле», где погибли не менее 145 человек и получили ранее более 500. После теракта в соцсетях активизировались вербовщики. Они стали писать российским школьникам и предлагать совершить диверсию за несколько сотен тысяч рублей. В случае отказа начинали угрожать ребенку и его семье. Некоторым ребятам за совершение преступления просто обещали купить наркотики или алкоголь. В ответ на отказ приходили такие сообщения: «Ты очень об этом пожалеешь», «Пострадаешь не только ты, но и твои родственники».

Дети ведут свои соцсети в открытую, публикуют очень много личных фотографий, поэтому вербовщикам очень легко ими манипулировать. Часто ребят «цепляют» и в игровых чатах.

— Привет! Насколько я знаю, ты живешь в Улан-Удэ. Есть предложение устроить теракт в торговом центре. Оплата 750 тысяч рублей, — подобные сообщения приходили школьникам в разных регионах. Также предлагалось взорвать ж/д пути, бросить коктейль Молотова в военкомат или другое административное здание.

В безопасности ли севастопольские подростки?

Мы решили поинтересоваться поступали ли заявления в полицию с жалобами на такие письма от севастопольских подростков. И тут оказалось, лучшая новость – это отсутствие новостей.

«Попыток вовлечения несовершеннолетних жителей города Севастополя в террористическую деятельность с помощью мессенджеров и социальных сетей в УМВД России по г. Севастополю не зарегистрировано. Сотрудниками органов внутренних дел не выявлялись и не пресекались попытки вовлечения несовершеннолетних с помощью социальных сетей в совершение тяжких преступлений», — говорится в ответе городского УМВД на информационный запрос.

Также в Севастополе несовершеннолетние не предпринимали попыток совершить умышленное повреждение имущества школ путем поджога, подрыва или иным общеопасным способом, а также совершить тяжкие или особо тяжкие преступления, в том числе убийства.

В ведомстве нам рассказали, что на постоянной основе ведется мониторинг регионального сегмента интернета и соцсетей, в том числе онлайн-сообществ, в которых концентрируются несовершеннолетние пользователи. Мониторинг ведется как в ручном режиме, так и с использованием специальных программ.

За основу используется методика анализа активности пользователя в тех или иных деструктивных сообществах.

При выявлении контента, «пропагандирующего деструктивное поведение, субкультуры криминального характера», принимаются меры по его блокировке и блокировке интернет-ресурсов, на которых он размещен.

Профилактика

В УМВД Севастополя нам также рассказали, какие профилактические меры принимаются для предотвращения вовлечения детей в противоправную деятельность. Ведь, если подросток не собирается совершить теракт или поджог школы, это еще не значит, что он не способен на другой вид преступления и его не вовлекут в иную бандитскую группировку.

Поэтому школьникам в формате бесед, лекций, семинаров разъясняются способы, которые используют преступники для вербовки, а также методы противодействия им, основания привлечения к административной, уголовной ответственности, в том числе за экстремистские проявления.

«Особое внимание уделяется разъяснению порядка наступления уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с рассылкой заведомо ложных сообщений об актах терроризма», -подчеркнули в ведомстве.

Не менее важной является и работа с родителями. В ходе таких встреч акцентируется внимание на молодежных течениях противоправной направленности, а также необходимости незамедлительного обращения в полицию при установлении фактов тлетворного влияния на подростков посторонних лиц, то есть то, о чем мы писали выше – вербовки для участия в насильственных акциях.

Отметим, кстати, активные обращения полиции к севастопольским школьникам через соцсети и визиты в учебные заведения повлияли на провал в Севастополе митингов в поддержку политика Навального (признан в России экстремистом и иноагентом) в 2021, а также против СВО.

Как может помочь школа

В Департамент образования и науки Севастополя направлен алгоритм взаимодействия педагогов и полиции по выявлению подростков, у которых наблюдаются признаки повышенной агрессии и депрессивного состояния, и памятки, в том числе для родителей. Нам в УМВД перечислили с десяток различных методичек, разработанных специалистами ведомства для педагогов и семей. Где внимание уделяется и тому, как обезопасить интернет для детей, уберечь их и себя от мошенников и преступников, и тому, как распознать, что ребенок начал употреблять наркотики или попал в дурную компанию.

На последней рекомендации остановимся чуть подробнее. Современные школьники живут в цифровом пространстве — они постоянно общаются с незнакомцами в Сети. И все больше склонны доверять не близким людям, живущим рядом, а именно онлайн-друзьям. И понятно, не всегда эти друзья являются сверстниками и имеют добрые намерения. Каждый родитель должен хорошо знать своего ребенка и понять в нужный момент, что с сыном или дочерью творится что-то неладное.

Но в УМВД мы поинтересовались есть ли, какой-то принцип, по которому можно определить, что несовершеннолетнего начали вербовать или уже завербовали преступники.

«Признаками того, что ребенок попал под негативное влияние, могут быть: уменьшение общения с ровесниками и родителями, скрытность, раздражительность, беспричинная агрессия, отсутствие интереса к прежним увлечениям, появление в комнате несовершеннолетнего, в его мобильном телефоне или среди аксессуаров экстремистской символики, появление окружении ребенка новых знакомых и другие», — отметил нам в ведомстве.

А также порекомендовали сразу обращаться в полицию, если поведение ребенка вызывает тревогу и есть основания полагать, что он находится под влиянием третьих лиц.

Но самый действенный метод — это выстраивание доверительных отношений внутри семьи. Ребенок должен доверять родителям и не бояться обратиться к ним с проблемой, рассказывать о тех же странных сообщениях в мессенджерах. А взрослые, в свою очередь, должны повышать уровень компьютерной грамотности и обеспечивать цифровую гигиену.

Ольга Сурикова

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