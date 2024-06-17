В Севастополе на тротуаре сбито двух пешеходов

ДТП произошло в селе Фруктовое днем 15 июня.

На улице Ленина в с. Фруктовое 30-летний водитель Opel Astra не справился с управлением, выехал на встречку, после чего продолжил движение и на тротуаре сбил двух женщин 59 и 55 лет.

Пешеходы с травмами были доставлены в больницу. Водителя направили на медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводится дальнейшая проверка по факту ДТП с пострадавшими, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Севастополе в районе ул. Хрусталёва сбит пешеход, от полученных травм он скончался.

Ольга Сурикова

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