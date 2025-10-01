У Аксенова опубликовали Памятку водителям в условиях временного дефицита топлива

Напомним, сегодня в Крыму продажу топлива ограничили 20 литрами на одно авто.

Советник главы Крыма Олег Крючков призвал прислушаться к следующим советам:

Использование личного транспорта

— Выезжайте на личной машине только при реальной необходимости — на работу в другом городе, закупку продуктов на несколько дней, ко врачу, и т.д. Не стоит пользоваться машиной для поездок в гости или магазин в соседний район.

— Объединяйте поездки в одну и продумывайте заранее маршрут, чтобы тратить меньше топлива.

Общественный транспорт и альтернативы

— Пересаживайтесь на общественный транспорт. В текущей ситуации он является приоритетным и обеспечен топливом в полном объеме. Это самый надежный способ передвижения.

Покупка топлива — разумно подходим к заправке

— Не создавайте ажиотаж. Покупайте топливо, когда бак действительно пуст или почти пуст, а не «чтобы был полным». Паническая скупка, как и с гречкой, сахаром, имбирем создает дефицит там, где его могло бы и не быть.

— Соблюдайте лимиты. Ограничение в 20 литров — это не прихоть, а вынужденная мера, чтобы как можно больше людей смогли заправиться. Отнеситесь к этому с пониманием.

Подготовьте автомобиль.

— Проверьте давление в шинах. Недостаточно накачанные шины увеличивают расход топлива на 5-10%.

— Уберите лишний вес из багажника. Каждые 50 кг груза — это до +5% к расходу топлива.

— Не держите мотор на холостом ходу дольше 1–2 минут.

— Снижайте скорость и избегайте резких разгонов и торможений. Агрессивная езда может увеличить расход на 30-40% в городе.

— Следите за машиной: исправные свечи, фильтры и давление в шинах уменьшают расход топлива.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова