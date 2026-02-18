Цены на машины в России взлетят на 40% уже с апреля

18-02-2026

С 1 апреля частный ввоз автомобилей из стран ЕАЭС приравняют к коммерческому — схемы дешёвой растаможки уйдут в прошлое. Минпромторг уже подготовил документ, усиливающий утильсбор, чтобы защитить отечественный автопром от серого импорта.

Цены ударят по китайским брендам вроде Chery, Geely, Haval — средний рост цен 30–40%.

Российские авто (Lada, УАЗ) тоже вырастут на 10–15% из-за цепочки удорожания.

