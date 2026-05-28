Мужчина угнал Mercedes, покатался и вернул машину обратно

Севастопольские полицейские задержали 35‑летнего уроженца Свердловской области. По версии следствия, мужчина заметил припаркованный Mercedes‑Benz с незапертыми дверями и запуском с кнопки, сел за руль и уехал. Во время «поездки» он устроил пикник с шашлыками, а машину вернул только на следующий день, припарковав неподалёку от места угона.

Вора задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.