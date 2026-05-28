ПСБ в Севастополе открыл фотопроект «Бизнес в объективе. Креативные индустрии»

ПСБ в Севастополе совместно с правительством города торжественно открыл выставку «Бизнес в объективе. Креативные индустрии». Героями проекта стали 18 предпринимателей Севастополя, которые участвуют в развитии креативной экономики, социальных технологий, гуманитарного сотрудничества и культурной идентичности города-героя.

В церемонии открытия приняли участие Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ, Анастасия Кравцова, начальник управления туризма города, Илья Пестерников, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе, Елена Стоянова, руководитель центра «Мой бизнес», Татьяна Криволуцкая, президент Союза «Торгово-промышленная палата Севастополя», Евгений Мангул, председатель регионального отделения «Опоры России», а также предприниматели-клиенты банка.

«Севастополь – город с богатой героической историей и уникальным культурным кодом. Через представленные фотоработы мы знакомим жителей и гостей города с людьми, которые создают востребованные креативные продукты и формируют современный облик нашего города. Каждый из 18 героев выставки — пример того, как бизнес, построенный на продвижении нематериальных ценностей – традиционных национальных ремесел, искусства и дизайна – выступает важным локомотивом экономического развития Севастополя. Мы гордимся возможностью поддерживать таких ярких и талантливых людей», — отметил Арсен Тананян.

Партнёрами проекта в Севастополе в этом году выступили центр «Мой бизнес», региональное отделение «Опоры России» и Торгово-промышленная палата Севастополя.

Выставка «Бизнес в объективе. Креативные индустрии» будет работать на Приморском бульваре до 12 июня.

Фотопроект «Бизнес в объективе» запущен ПСБ совместно с «Опорой России» в 2014 году. Его цель — показать лица предпринимателей страны и повысить престиж частного бизнеса. Проект реализуется под руководством старшего вице-президента банка, директора по внешним связям Веры Подгузовой. В Севастополе фотовыставка ежегодно работает с 2024 года.

