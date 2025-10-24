Платных парковок в Севастополе станет больше

По решению городского правительства платной (35 р. в час) становится парковка около бывшей гостиницы «Украина» на улице Гоголя.

50 рублей за час придётся заплатить желающим оставить свою машину около заправки ТЭС на повороте с Ялтинской трассы на Балаклаву. По карте это Сапунгорская, 32 А. Здесь, правда, установлен бесплатный зазор в 45 минут для посетителей АЗС.

Бесплатными остаются парковки на 4-й Бастионной и перехватывающая в Балаклаве на улице Строительной.

Сейчас в Севастополе функционируют две территориальные зоны платных парковок:

Территориальная зона № 1 в Балаклаве (пл. 1 Мая и ул. Калича) на 79 машиномест, с платным режимом работы в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) с 08:00 до 20:00, а в летний (с 1 мая по 30 сентября) — с 08:00 до 22:00 ежедневно без выходных. Ночью парковка бесплатна. Тариф здесь выше — 50 рублей в час в связи с ограниченным количеством парковочных мест.

Территориальная зона № 2 на Центральном городском кольце рассчитана на 751 машиноместо. Платный режим работы с 08:00 до 20:00, в остальное время, а также по выходным (суббота–воскресенье) парковка бесплатна. Стоимость — 35 рублей в час.

Дата ввода новых и расширенных парковочных зон в эксплуатацию будет установлена отдельным распоряжением правительства Севастополя.

Андрей Крымский

