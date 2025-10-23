Собака, потерявшаяся на Крымском мосту, пришла домой спустя месяц

Это история со счастливым концом. Буся потерялась в пробке перед Крымским мостом больше месяца назад. Она, как рассказали хозяева, еще та путешественница и не смогла пропустить поездку в Крым.

Но не смогла усидеть на одном месте, когда более трех часов ждали досмотра перед проездом в Крым – как результат, Бусю в салоне не обнаружили, когда проехали через Керченский пролив.

Но собака смогла найти дорогу домой, в Краснодар. Уставшая, исхудалая, она сама пришла, сообщили волонтеры.

Ольга Сурикова