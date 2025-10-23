Наследие Станислава Чижа — голос истории Севастополя в камне и бронзе

Станислав Александрович Чиж — гениальный скульптор и почетный гражданин Севастополя, оставивший значимый след в культурном облике города и всей России. Его монументальные и камерные произведения стали неотъемлемой частью городской среды, отражая героизм, патриотизм и глубокое уважение к истории.

Станислав Александрович прошел творческий путь от студента художественного училища до народного художника Украины и лауреата множества премий. Его служба на Черноморском флоте в Севастополе неразрывно связала его с морской темой, которая стала одной из главных в его творчестве. Он создал более 250 произведений, включая памятники, скульптурные композиции, мемориальные доски и станковую скульптуру. Большая часть его работ посвящена Севастополю, но его творчество представлено также в других городах России и зарубежья.

Яна Чиж, дочь скульптора, поделилась своими воспоминаниями о творчестве отца:

«Для любого творческого человека его работы — это как дети. Все работы отец любил, все они были выстраданы, но памятник подпольщикам, который он создал в семидесятые годы, был особенным для него. Образ подпольщика ему однажды приснился ночью, и проснувшись, он сразу начал воплощать этот образ на бумаге. Эта фигура — мужественная, решительная, скорбящая одновременно, — отражает всю душу и трагедию тех, кто боролся в тылу врага. Мне кажется, это одна из гениальных работ отца, невероятно лаконичная и глубоко символичная.

Памятник «Новороссийск», созданный когда он был еще молодым матросом, показывает не столько гибель, сколько живучесть и стойкость моряков. Всю свою жизнь отец относился к тому, что делал, с большой серьезностью и искренностью — в каждом его творении вложена душа, кровь и пот».

Памятник Екатерине Великой — одна из последних и значимых работ Станислава Александровича Чижа. Этот монумент, открытый 15 июня 2008 года в сквере на улице Ленина (бывшая Екатерининская улица), был посвящён основательнице города и флота. Идея создания памятника зародилась ещё в 1990-х годах, а подготовки и работы над проектом продолжались почти десятилетие.

Станислав Чиж серьёзно подошёл к созданию образа императрицы, учитывая исторический контекст и реальный возраст Екатерины II, когда она впервые пришла на берега Тавриды. Скульптор стремился показать не праздничный, парадный образ, а настоящую, живую императрицу в походном облачении — женщину сильную, умную и полную энергии, которая создала город и флот своей волей и умом. Этот памятник отличается от многих других, посвящённых Екатерине, именно своей исторической правдивостью и глубоким смыслом.

Памятник установлен на постаменте, оформленном в виде колонны с картушем и надписями. Для Станислава Чижа эта работа была важной творческой победой.

Скульптуры Чижа стали частью истории и души Севастополя, навсегда вписавшись в облик города, который он искренне любил и которому посвятил свои лучшие годы.

«Станислав Чиж — скульптор, который стал голосом Севастополя в камне и бронзе. Его работы пронизаны духом моря, патриотизма и исторической правдой. Уверен, что нет ни одного севастопольца, который бы не видел или не знал творчество Чижа. Его монументы несут в себе ратную историю и народную правду, олицетворяют героизм нашего народа и подвиги защитников Города-Героя . Каждое его произведение — живое свидетельство истории, которое формирует уникальную городскую идентичность. Наследие Станислава Чижа — это важная и неотъемлемая часть культурного кода нашего родного города», — отмечает вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлёв.

С 2008 года, после ухода Станислава Александровича, общественность города и творческая интеллигенция выдвинули идею создания музея на базе его мастерской. В ней сохранилось большое творческое наследие и тематическая библиотека по искусству и скульптуре. Хотя музей официально не открыт, мастерская посещаема, проходят экскурсии, и интерес к творчеству Чижа только растет. Недавняя выставка к девяностолетию скульптора «Станислав Чиж и его время» в в МКЦ «Бухта Казачья» подтвердили значимость этой инициативы.

Также жителям Гагаринского района принадлежала инициатива создания сквера в районе, где он жил более 50 лет.

«Инициатива исходила от соседей. Спасибо огромное нашим гражданам, которые знали нашу семью, знали папу и выразили вот таким образом уважение к нему и его творчеству. Если власти Гагаринского района возьмутся за благоустройство маленького сквера — это будет замечательно», — добавляет Яна Чиж.

Сегодня имя и творчество Станислава Чижа остаются неотъемлемой частью Севастополя, символом патриотизма и глубоких человеческих ценностей, которые он с любовью и трепетом вложил в каждую свою работу.

