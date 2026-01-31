Как телефонные мошенники за день украли у севастопольцев более пяти миллионов рублей

В общей сложности 5 миллионов 328 тысяч рублей аферисты получили с четырех жителей города. Схема старая:

«защита счетов» или «проверка операций» и в итоге перевод денег на «безопасные счета».

Жертвами их звонков стали люди разного возраста:

77-летней жительнице Севастополя позвонил «эксперт по экономической безопасности» — она перевела 1 миллион 398 тысяч рублей.

43-летняя женщина лишилась 365 тысяч рублей после того, как мошенники дозвонились до ее 16-летнего сына. Подростку, представившись сотрудником службы безопасности банка, также рассказали легенду о «необходимости защитить средства», что в итоге привело к потере крупной суммы.

69-летняя пенсионерка с помощью «сотрудника ФСБ» «задекларировала», то есть лишилась 1 миллиона 315 тысяч рублей.

Еще один 70-летний мужчина под легендой о «защите банковского счета» потерял 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Бдительность и скептицизм в общении с незнакомцами по телефону — лучшая защита от потери сбережений, предупредили в полиции Севастополя.

