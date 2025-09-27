Ситуацию с бензином в Севастополе губернатор назвал «непростой»

Город
27-09-2025

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя дефицит Севастополя в городе, отметил, что топливо в город везут в режиме нон-стоп.

По данным правительства, очередная партия бензовозов пришла, и с утра топливо развозят по АЗС ТЭС.

Уже слились бензовозы с АИ-95 NP на следующих АЗС:

Таврида Севастополь
Городское шоссе, 15
Семипалатинская, 35
Челюскинцев, 35

Сливаются сейчас на АЗС:

Пожарова, 11
Индустриальная, 10
Колобова, 2

На подходе бензовозы на АЗС:

Сапунгорская, 32а
Инкерман (П2) 33.6038, 44.6053

К 12 часам бензовозы подойдут на Лабораторное шоссе, 111, Хрусталева, 78а, Соловьева, Верхнесадовое, Гончарное.

Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений.

При этом 95-й Premium на TES на Колобова за сутки еще подорожал.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова