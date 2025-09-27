Ситуацию с бензином в Севастополе губернатор назвал «непростой»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя дефицит Севастополя в городе, отметил, что топливо в город везут в режиме нон-стоп.
По данным правительства, очередная партия бензовозов пришла, и с утра топливо развозят по АЗС ТЭС.
Уже слились бензовозы с АИ-95 NP на следующих АЗС:
Таврида Севастополь
Городское шоссе, 15
Семипалатинская, 35
Челюскинцев, 35
Сливаются сейчас на АЗС:
Пожарова, 11
Индустриальная, 10
Колобова, 2
На подходе бензовозы на АЗС:
Сапунгорская, 32а
Инкерман (П2) 33.6038, 44.6053
К 12 часам бензовозы подойдут на Лабораторное шоссе, 111, Хрусталева, 78а, Соловьева, Верхнесадовое, Гончарное.
Дт, ДтNP и АИ-95 NP продаются без ограничений.
При этом 95-й Premium на TES на Колобова за сутки еще подорожал.
Ольга Сурикова