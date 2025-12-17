Севастопольцы за сутки «подарили» дистанционным мошенникам почти два миллиона рублей

Четверо местных жителей от 43 до 83 лет повелись на распространённые схемы обмана – «Ваш родственник попал в ДТП», покупка товаров в интернете, под предлогом разблокировки счета.

Первая схема лишила 600 тысяч рублей двух пенсионеров. Оба думали, что помогают своим дочерям.

43-летний предприниматель хотел в интернете купить автомобильных шин. Он оплатил более 500 тысяч рублей за шины и диски, перечислив деньги на указанный на странице магазина банковский счет.

Последняя жертва обмана – 43-летняя предпринимательница. Она перевела на «безопасный счет» более 800 тысяч рублей.

Ольга Сурикова