В Крыму национализировано имущество 84 бизнесменов, отправляющих деньги на поддержку ВСУ

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о национализации имущества 84 физических и юридических лиц, сотрудничавших с Украиной.

В список попал спортсмен Александр Усик, который неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ.

Национализировано имущество в Крыму экс-народного депутата Украины и оставшегося ее гражданином Игоря Франчука. С 2018 года он стал постоянно проживать в Украине и занимать там правительственные посты.

В Крымуон владел рядом активов, в том числе является учредителем компаний ООО «Лиласте», ООО «Крымская школа «Тескао».

Также в перечень национализированного имущества включено юридическое лицо ООО «Таврида-Плаза», которым владеет украинская группа компаний «ТММ» («ТММ-Холдинг», «ТММ Авиа, «ТММ Энергобуд»), существующая с 2005 года, задействованная противником в гособоронзаказе, занимающаяся производством БПЛА, сверхлегких и легких самолетов.

Было установлено, что на территории Крыма функционирует ПАО «Шахта имени А.Ф. Засядько» (Украина), основными акционерами которого является, в том числе Фонд Государственного имущества Украины.

Комиссией выявлено и имущество граждан, воюющих на стороне ВСУ. В их числе — Новосельцевы Михаил Вадимович и Константин Вадимович, Ткаченко Егор Андреевич. На них заведено дело за госизмену. Евгений Бабич—полковник, проходит военную службу в научно-исследовательском отделе боевого и технического обеспечения зенитно-ракетных войск ВСУ.

Кроме того, национализировано имущество Владимира Присяжнюка, который проводит сборы для ВСУ и возглавляет польский «правозащитный» фонд «Открытый диалог».

Выявлено и то, что на территории республики осуществляет деятельность ООО «Элеватор Октябрьское», учредителями которой являются ООО «ЭЛЕВАТОР ХОЛДИНГС» и «Юнарго Файненс Лимитдет» (Кипр). В свою очередь, «Юнарго Файненс Лимитдет» — дочерняя компания, принадлежащая американской инвестиционной группе NCH Capital Inc.

Собственностью Крыма стало имущество и иных юридических лиц, контроль над которыми осуществляется с территории Украины.

Ольга Сурикова