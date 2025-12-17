Экс-владельцу украинского ресторана «Глечик» в Севастополе отказано в принятии обеспечительных мер

Уже бывший владелец национализированного в Севастополе ресторана «Глечик» Роман Гульцо через суд пытается вернуть доступ к своем бизнесу. 5 декабря было сообщено о масштабной национализации правительством Севастополя фирм и имущества лиц, причастных к финансированию ВСУ, ГУР, дискредитации Вооруженных Сил России. В список попал и небезызвестный в городе ресторан «Глечик».

Уже 12 декабря Арбитражный суд города принял к производству иск ООО «Глечик» к ГУП «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя».

Истец требует устранить препятствия в пользовании имуществом и нежилым зданием, расположенным по адресу ул. Коммунистическая, д. 37, то есть речь и идет о ресторане украинской кухни.

Роман Гульцо среди прочего указал требование демонтировать табличку ««Ресторан не

работает», убрать пост охраны, который не пускает на рабочее место его сотрудников, прекратить инвентаризацию в помещении.

При этом ООО подало ходатайство о принятии обеспечительных мер, требуя запрета Севреестру осуществлять регистрационные действия в отношении здания ресторана. В иске также указано, что с ответчика необходимо взыскать оплату госпошлины в 50 тыс.

Арбитражным судом отказано в удовлетворении заявления ООО «Глечик» о принятии обеспечительных мер отказать, в связи с тем, что вышеназванные меры и являются предметом самого иска.

Отметим, что сам ресторан возобновил работу и приглашает гостей. На сайте висит афиша праздничных мероприятий и приглашение на праздник Святого Николая. Здесь уже сделан акцент на славянской кухни.

Ольга Сурикова