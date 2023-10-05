Севастопольцам рассказали, как защитить себя от ИИ-мошенников

Искусственный интеллект (ИИ) дает невероятные новые возможности бизнесу, промышленности, науке, образованию. Но одновременно с этим использовать нейросети начали киберпреступники. Все чаще злоумышленники применяют алгоритмы машинного обучения и используют нейронные сети, чтобы получить доступ к личной информации людей для обмана.
Основные стратегии мошенников с использованием ИИ:
- С помощью искусственного интеллекта злоумышленники могут делать фальшивые документы: нейросеть подделает банковские выписки, нарисует фальшивый паспорт или водительское удостоверение.
- Мошенники могут использовать нейросети для создания фейковых новостей и рассылок. В них включаются различные ссылки на ресурсы, при переходе по которым можно потерять данные своей банковской карты или другую персональную информацию.
- Нейросети позволяют создавать фальшивые отзывы и рейтинг.
- Чат-боты с легкостью могут придумать сценарий для телефонного звонка и облегчить работу преступникам.
- Нейросети учатся поддерживать разговор. ИИ может взять на себя роль мнимых сотрудников контакт-центров банков и других организаций, которыми представляются мошенники для обмана свои жертв.
- ИИ может создавать «клон» голоса человека (deepfake). С учетом развития биометрии и возможности оформить кредит по звонку (современные технологии идентифицируют человека по тембру голоса), нейросети на службе у мошенников могут доставить немало бед. Ведь deepfake будет иметь стопроцентную схожесть с оригиналом, а значит, жертва рискует остаться в должниках, ничего об этом не зная.
- Нейросети мастерски умеют создавать картины и иллюстрации. А это значит, что подобные изображения легко используются для фейковых сборов. Так что перед тем, как отправить кому-то финансовую помощь, стоит проверить в других соцсетях и интернете «реальность» адресата.
Банк ПСБ дает следующие советы, которые помогут вам защититься от ИИ-мошенников.
- Будьте осторожны при вводе личной информации на веб-сайтах и не открывайте подозрительные электронные письма.
- Лично проверяйте всю информацию поступающую от друзей или родственников в соцсетях, мессенджерах. То есть, если подруга вдруг попросила денег, чтобы оплатить посылку, лучше перезвонить и услышать просьбу в разговоре.
- В социальных сетях нельзя давать никакой личной информации незнакомым людям. Это может стать ключиком для дальнейшего удачного обмана.
- Важно использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его, чтобы защитить свой компьютер от вредоносных программ.
- Если в ходе общения в мессенджере бот или робот предлагает ввести личную финансовую информацию (коды из смс от банка, полные данные карты, ФИО, паспортные данные и т. д.) необходимо прервать общение, обратиться в отделение банка либо самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам, которые указаны на официальном сайте компании.
- Если вы решили самостоятельно воспользоваться услугами нейросети, убедитесь, что действительно оказались на официальном ресурсе. Не переходите по сомнительным ссылкам, предлагающим ввести данные для оплаты и не устанавливайте на свои устройства неизвестные приложения.