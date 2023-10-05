Севастопольцам рассказали, как защитить себя от ИИ-мошенников

Город Политика Экономика
05-10-2023
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Искусственный интеллект (ИИ) дает невероятные новые возможности бизнесу, промышленности, науке, образованию. Но одновременно с этим использовать нейросети начали киберпреступники. Все чаще злоумышленники применяют алгоритмы машинного обучения и используют нейронные сети, чтобы получить доступ к личной информации людей для обмана.

Основные стратегии мошенников с использованием ИИ:

  1. С помощью искусственного интеллекта злоумышленники могут делать фальшивые документы: нейросеть подделает банковские выписки, нарисует фальшивый паспорт или водительское удостоверение.
  2. Мошенники могут использовать нейросети для создания фейковых новостей и рассылок. В них включаются различные ссылки на ресурсы, при переходе по которым можно потерять данные своей банковской карты или другую персональную информацию.
  3. Нейросети позволяют создавать фальшивые отзывы и рейтинг.
  4. Чат-боты с легкостью могут придумать сценарий для телефонного звонка и облегчить работу преступникам.
  5. Нейросети учатся поддерживать разговор. ИИ может взять на себя роль мнимых сотрудников контакт-центров банков и других организаций, которыми представляются мошенники для обмана свои жертв.
  6. ИИ может создавать «клон» голоса человека (deepfake). С учетом развития биометрии и возможности оформить кредит по звонку (современные технологии идентифицируют человека по тембру голоса), нейросети на службе у мошенников могут доставить немало бед. Ведь deepfake будет иметь стопроцентную схожесть с оригиналом, а значит, жертва рискует остаться в должниках, ничего об этом не зная.
  7. Нейросети мастерски умеют создавать картины и иллюстрации. А это значит, что подобные изображения легко используются для фейковых сборов. Так что перед тем, как отправить кому-то финансовую помощь, стоит проверить в других соцсетях и  интернете «реальность» адресата.

Банк ПСБ дает следующие советы, которые помогут вам защититься от ИИ-мошенников.

  1. Будьте осторожны при вводе личной информации на веб-сайтах и не открывайте подозрительные электронные письма.
  2. Лично проверяйте всю информацию поступающую от друзей или родственников в соцсетях, мессенджерах. То есть, если подруга вдруг попросила денег, чтобы оплатить посылку, лучше перезвонить и услышать просьбу в разговоре.
  3. В социальных сетях нельзя давать никакой личной информации незнакомым людям. Это может стать ключиком для дальнейшего удачного обмана.
  4. Важно использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его, чтобы защитить свой компьютер от вредоносных программ.
  5. Если в ходе общения в мессенджере бот или робот предлагает ввести личную финансовую информацию (коды из смс от банка, полные данные карты, ФИО, паспортные данные и т. д.) необходимо прервать общение, обратиться в отделение банка либо самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам, которые указаны на официальном сайте компании.
  6. Если вы решили самостоятельно воспользоваться услугами нейросети, убедитесь, что действительно оказались на официальном ресурсе. Не переходите по сомнительным ссылкам, предлагающим ввести данные для оплаты и не устанавливайте на свои устройства неизвестные приложения.

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