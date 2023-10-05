Севастопольцам рассказали, как защитить себя от ИИ-мошенников

Искусственный интеллект (ИИ) дает невероятные новые возможности бизнесу, промышленности, науке, образованию. Но одновременно с этим использовать нейросети начали киберпреступники. Все чаще злоумышленники применяют алгоритмы машинного обучения и используют нейронные сети, чтобы получить доступ к личной информации людей для обмана.

Основные стратегии мошенников с использованием ИИ:

С помощью искусственного интеллекта злоумышленники могут делать фальшивые документы: нейросеть подделает банковские выписки, нарисует фальшивый паспорт или водительское удостоверение. Мошенники могут использовать нейросети для создания фейковых новостей и рассылок. В них включаются различные ссылки на ресурсы, при переходе по которым можно потерять данные своей банковской карты или другую персональную информацию. Нейросети позволяют создавать фальшивые отзывы и рейтинг. Чат-боты с легкостью могут придумать сценарий для телефонного звонка и облегчить работу преступникам. Нейросети учатся поддерживать разговор. ИИ может взять на себя роль мнимых сотрудников контакт-центров банков и других организаций, которыми представляются мошенники для обмана свои жертв. ИИ может создавать «клон» голоса человека (deepfake). С учетом развития биометрии и возможности оформить кредит по звонку (современные технологии идентифицируют человека по тембру голоса), нейросети на службе у мошенников могут доставить немало бед. Ведь deepfake будет иметь стопроцентную схожесть с оригиналом, а значит, жертва рискует остаться в должниках, ничего об этом не зная. Нейросети мастерски умеют создавать картины и иллюстрации. А это значит, что подобные изображения легко используются для фейковых сборов. Так что перед тем, как отправить кому-то финансовую помощь, стоит проверить в других соцсетях и интернете «реальность» адресата.

Банк ПСБ дает следующие советы, которые помогут вам защититься от ИИ-мошенников.