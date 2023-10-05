Севастопольских призывников не будут отправлять в зону СВО

В Севастополе, как и во всей России, с 1 октября по 31 декабря проходит ежегодный осенний призыв. На обязательную военную службу отправятся около 500 жителей города возрастом от 18 до 27 лет.

Губернатор Михаил Развожаев заверил, что призывники будут служить на территории России и не будут направлены в новые регионы страны.

«Призывников не будут направлять для участия в выполнении задач специальной военной операции, а также в пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области», — подчеркнул он.

По его словам, контрактников и добровольцев для выполнения задач спецоперации достаточно, поэтому планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий у Генштаба нет. Отслужившие призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Срок военной службы, как и прежде, составит 12 месяцев. Большинству призывников предстоит служить на Черноморском флоте и в войсках Южного военного округа.

С 17 октября Минобороны откроет прямую телефонную линию. По ней можно будет получить ответы на все вопросы, связанные с призывом. Она будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00.

Ольга Сурикова