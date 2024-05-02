В Алуште случилась одноногая автоподстава

Вечером во вторник, 30 апреля, одноногая женщина попыталась сымитировать ДТП в одном из дворов Алушты, бросившись под колеса машины и начав звать на помощь.

Кадры с видеорегистратора разлетелись по сети. Автор утверждает, что женщина-инвалид легла перед капотом автомобиля и начала кричать, что ее сбили и не оказывают первую помощь.

Напомним, летом прошлого года жительница Ялты рассказала о том, как стала жертвой автомошенников, которые под видом якобы законной эвакуации ее машины со стоянки под магазином получили с нее деньги.