В одной из севастопольских школ детей кормили в антисанитарных условиях

Образование
02-05-2024
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После обнаружения информации в интернете о нарушениях в организации питания детей в школе № 43 с углубленным изучением английского языка, прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку в вместе с Роспотребнадзором.

Результаты проверки показали, что в школьной столовой была использована несоответствующая санитарным нормам посуда и инвентарь, что привело к нарушению закона.

Теперь прокуратура требует немедленно устранить все выявленные нарушения и обеспечить безопасность питания школьников.

На момент проверки было обнаружено, что в холодильных витринах не было установлено количество термометров, необходимых для контроля температуры напитков и буфетной продукции.

Директор школы получил представление о необходимости увеличения количества умывальников на входе в обеденный зал.

Сейчас процесс устранения нарушений закона находится на рассмотрении. Прокуратура обещает следить за тем, чтобы фактически все выявленные нарушения были устранены.

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