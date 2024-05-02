В Крыму осужден гражданин Украины за шпионаж в пользу Киева

Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины, который был признан виновным в передаче информации о дислокации и передвижениях Вооруженных сил России.

По данным регионального управления ФСБ, обвиняемый действовал по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины и был задержан при попытке сбора данных в Запорожской области.

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу после рассмотрения апелляции в Верховном суде Крыма. Этот агент был задержан и обезврежен при попытке установки взрывного устройства под автомобиль.

Ранее, вместо помилования несколько граждан Украины за шпионаж получили 15, 16 и 17 лет тюрьмы.