Очередной ждун из Севастополя осужден на 2,5 года

Мужчина из Сумской области, проживающий в Севастополе, был осужден на 2,5 года тюремного заключения за антироссийские высказывания.
Он размещал в социальных сетях материалы, призывающие к насильственным действиям против группы людей национальности русских.
Ранее он уже был привлечен к ответственности за клевету на Вооруженные Силы Российской Федерации.
Напомним, в январе 2024 года Государственная Дума приняла закон о возможности конфискации имущества за распространение фейков о армии РФ и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности государства.
Также тех, кто приобрел гражданство и был осужден по указанным статьям, ждет его лишение.