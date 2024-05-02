Очередной ждун из Севастополя осужден на 2,5 года

Мужчина из Сумской области, проживающий в Севастополе, был осужден на 2,5 года тюремного заключения за антироссийские высказывания.

Он размещал в социальных сетях материалы, призывающие к насильственным действиям против группы людей национальности русских.

Ранее он уже был привлечен к ответственности за клевету на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Напомним, в январе 2024 года Государственная Дума приняла закон о возможности конфискации имущества за распространение фейков о армии РФ и публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности государства.

Также тех, кто приобрел гражданство и был осужден по указанным статьям, ждет его лишение.