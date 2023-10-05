В Крыму скончалась экс-уполномоченная по правам человека Лариса Опанасюк

В сети появилась информация о смерти после продолжительной болезни экс-уполномоченной по правам человека в Республике Крым Ларисы Опанасюк.

Опанасюк с 2019 по май 2023 года занимала должность уполномоченного по правам человека в Республике Крым. В украинский период работала на различных должностях в кабмине Крыма. Была членом Партии регионов.

В 2014 поддержала присоединение Крыма к России. Награждена медалью «За возвращение Крыма».

Также скандально известны дочери Ларисы Опанасюк – певицы Анна и Мария. Они не поддержали присоедините Крыма к России, приняли решение жить и заниматься творчеством в Украине. После начала СВО высказались о принадлежности Крыма, а также выступали для бойцов ВСУ.

Напомним, в Севастополе прокуратура инициировала увольнение начальника отдела экономики и финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главного бухгалтера Департамента по имущественным и земельным отношениям в в связи с утратой доверия.