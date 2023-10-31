Севастопольцам рассказали, как защитить данные в смартфонах от мошенников

У четырех из пяти россиян в возрасте 16-45 лет есть смартфон. Скорее всего, у вас тоже. В наше время мобильный телефон уже не просто средство связи, а персональный помощник и платежный инструмент. И через мобильные устройства злоумышленники добираются до личной переписки, банковских данных, паролей и денег.

Самые популярные способы обмана:

Смс или email рассылки. Вредоносные программы умеют отправлять сообщения от имени реальных контактов. Вы думаете, что получили смс от родственника, и переходите по ссылке, скачиваете программу, а в ней вирус.

Ненадежные ссылки в интернете. Пользователи ищут интересный контент: бесплатную музыку, фильмы, игры. Щелкают по ссылке, что-то скачивают, открывают, получают вирус либо программу удаленного администрирования устройством.

Переход со взломанного сайта. Кто-то заходит почитать отраслевые новости на знакомый сайт, как вдруг автоматически скачивается какая-то вроде полезная программа. Но стоит помнить, если что-то скачалось без вашего решения, скорее всего, это вирус.

Как избежать обмана мошенников?

Дмитрий Миклухо, старший вице-президент — директор департамента информационной безопасности ПСБ, поделился несложными правилами, чтобы избежать общения со злоумышленниками.

Проверяйте любую информацию. Друг в соцсетях просит срочно перевести деньги, потому что его мама/брат/сын/сестра попали в больницу и нуждаются в операции? Свяжитесь с ним лично. В чат пришло сообщение, подписанное службой безопасности банка? Перезвоните в банк.

Не выкладывайте конфиденциальные данные. Номера телефонов и банковских карт, данные паспорта, адрес – всё это не должно быть в открытом доступе.

Устанавливайте приложения только из официальных источников. Устанавливая неофициальные либо ломаные пиратские версии, вы рискуете занести на своё устройство вирус.

Устанавливайте антивирусные программы. Они защищают от многих проблем, в частности, от фишинга. Так называется метод мошенничества, когда создается фальшивая страница сервиса, которым вы пользуетесь. Когда вы, не отличив подлога, вводите на такой странице свои логин и пароль, они тут же становятся известны злоумышленникам.

Создавайте уникальные пароли. Конечно, паролей сейчас требуется создавать много, и часто не хочется на это тратить время. Не хочется, но нужно. Надежный пароль должен состоять из букв, цифр и символов. Существуют специальные приложения-менеджеры, которые помогают создать пароль и надёжно зашифровать его, чтобы посторонние не получили доступ к конфиденциальной информации.