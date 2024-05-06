В Севастополе лишенная родительских прав мать приговорена к обязательным работам

Прокуратура Балаклавского района Севастополя провела проверку исполнения требований законодательства при получении мер социальной поддержки.

Женщина в 2022 году родила сына, однако свои родительские обязанности не исполняла. Органы опеки изъяли ребенка. С июля 2022 года он находился в ГКУЗС «Дом ребенка» на полном гособеспечении. Однако горе-мамаше это не мешало получать на него детские пособия, на себя таким образом она успела потратила 78 тысяч рублей.

Суд ей назначил 120 часов обязательных работ за мошенничество, а также с нее взыщут в пользу соцфонда материальный ущерб.

В это время ее сын передан под опеку в другую семью.

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Ольга Сурикова