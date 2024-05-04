По факту избиения ребенка в севастопольском детсаду проводится проверка прокуратуры

Прокуратура Севастополя начала проверку после появления в соцсетях шокирующего видео, где сотрудница детского сада грубо обращается с мальчиком. На кадрах видно, как женщина ударяет ребенка по лицу.

Инцидент вызвал бурное обсуждение и возмущение среди жителей города. Прокурор города Андрей Шевцов лично взял ситуацию под контроль, дав поручение о проведении тщательной проверки.

На данный момент подтверждено, что события развернулись на территории одного из местных детских садов, а виновница уже отстранена от работы.

Напомним, в Симферопольской специальной школе-интернате №2 избили глухонемого севастопольского мальчика.