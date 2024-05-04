За 2023 год в рамках обменов пленными между ВСУ и ВС РФ в Севастополь вернулись четверо военнослужащих. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

Он отметил, что надо возвращением двух солдат соответствующие службы работали два года, поскольку они были взяты в плен в марте 2022 года.

«Это бывшие украинские военнослужащие, которые перешли в Российскую армию. К ним там было особое отношение. Там был показательный суд. Присудили им 15 лет. Находились они в тюрьмах западной Украины», — отметил Буцай.

Возвращенные солдаты прошли реабилитацию в Москве и сейчас находятся дома.

Напомним, украинское военное командование не оставляет планов провести новое контрнаступление и захватить Крымский полуостров.