Французский Иностранный легион, вероятно, впервые может столкнуться с серьезными потерями в зоне СВО. Информация поступила о гибели до семи легионеров в районе Часов Яра, сообщил представитель Запорожской области Борис Рожин.

Ранее в Славянск была переброшена группа из 100 бойцов, которые должны были укреплять оборону. Также сообщалось о переброске 1500 солдат легиона на Украину.

Прессек президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что учения тактического ядерного оружия связаны как раз с сообщением об отправлении войск НАТО на Украину.