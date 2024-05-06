МИД пригрозил британскому послу ударами по объектам в Великобритании

Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании и за пределами Украины, заявили в МИД РФ.

РФ оценивает заявления главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о возможных ударах по регионам России британским вооружением как свидетельство эскалации и подтверждение роста вовлеченности в военные действия на стороне Киева.

Также во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Франция не направляла войска на Украину.

Сегодня послы Великобритании и Франции были вызваны в МИД России.