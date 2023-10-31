В Севастополе участникам СВО могут разрешить селиться в гостиницы без паспортов

Проблему для участников СВО поселиться в гостиницу в Севастополе без паспорта, но при наличии военного билета, озвучил депутат Заксобрания от ЛДПР Артем Гордиенко. Он отметил, что бойцы часто по определенным причинам не имеют с собой паспортов, и при отказе в официальных местах они уходят в теневую часть турбизнеса.

В ходе заседания парламентариев начальник управления туризма Лариса Остапенко пояснила, что гостиницы сейчас боятся размещать гостей, которые не предоставляют паспорт, так как в городе действует «желтый» уровень террористической опасности и МВД жестко контролирует соблюдение закона о миграционном учете. В данной ситуации, подчеркнула она, в первую очередь, речь идет о безопасности.

На что глава Закса Владимир Немцев порекомендовал управлению выработать меру, которая позволит решить эту проблему. А депутаты, в свою очередь, готовы будут включиться на законодательном уровне или выступить с законодательной инициативой.

Остапенко добавила, что как неким компромиссным решением сейчас могут стать программы оздоровления для участников СВО и членов их семей и с большими скидками.

Напомним, также накануне в Севастополе была решена проблема с бесплатным питанием детей участников СВО в школах Севастополя при отсутствии прописки.

Ольга Сурикова