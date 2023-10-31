В Крым ребенок выпал из окна

Трехлетний ребенок выпал со второго этажа частного дома в селе Марфовка Ленинского района Крыма, сообщила пресс- служба ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю.

Мальчика с травмами головы и тела госпитализировали в Керченскую горбольницу, где ему была проведена операция. В настоящее время состояние его здоровья стабильное, угроза жизни отсутствует. Семья, в которой произошло происшествие, благополучная.

Происшествие произошло в момент, когда мама прибиралась в комнате, а трехлетний мальчик, облокотившись на москитную сетку-дверь панорамного окна, упал со второго этажа на бетонный пол.

В ходе проверки будут изучены все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято законное решение.

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Ольга Сурикова